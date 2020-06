Dono de caminhonete é encontrado após ter sido sequestrado

O dono da caminhonete S-10 que foi sequestrado na noite de ontem, 3, identificado como Alan da Costa Cardoso, foi resgatado em uma área de mata de Rio Branco na manhã desta quinta-feira, 4.

De acordo com informações repassadas, ele foi encontrado desorientado, mas passa bem.

A vítima foi sequestrada após ser forçado por criminosos armados a parar o carro na rotatória do Conjunto Universitário, na BR-364, em Rio Branco.

Na ação, os bandidos deixaram a caminhonete no local. Os agentes estiveram no local, fizeram a perícia no veículo e encaminharam a caminhonete para a Delegacia de Flagrantes (Defla).