Dos 17 vereadores de Rio Branco, 6 contraíram o novo coronavirus.

Na câmara de Rio Branco seis vereadores e um servidor contraíram coronavirus, as sessões estão sendo conduzidas pela vereadora, Lene Petecão, PSD, vice-presidente do legislativo municipal.

Com mais de 21 mil pessoas infectadas e mais de 540 mortes, o coronavirus vai fazendo vítimas no acre que está entre as unidades da federação com índice elevado de contaminação por cada grupo de mil habitantes, ontem, a secretaria estadual de saúde por meio do departamento de vigilância em saúde, anunciou que mais 328 pessoas testaram positivo para a covid – 19.

No boletim parcial duas pessoas haviam morrido, uma de 58 anos e outro de 85 anos moradores de Rio Branco e Feijó, entre a classe política o vírus tem se manifestado gradualmente na câmara de rio branco dos 17 vereadores, 6 contraíram o coronavirus, mesmo com as sessões sendo realizada de maneira remota.

Entre os parlamentares que testaram positivo estão: Raimundo Nenen, PSB, Clésio Moreira, PSB, Railson Correia, Podemos, N. lima, PP, Elzinha, PSB e o presidente da casa, Antônio morais também do psb, que inclusive está internado na “pronta clínica”, acompanhado pelo infectologista Tião Viana, morais é do grupo de risco. Já sofreu um acidente vascular cerebral, mas de acordo com a assessoria da câmara o presidente está se recuperando bem dentro do prognóstico estabelecido pelo médico, as sessões estão sendo conduzidas pela vice-presidente do legislativo, Lene Petecão, PSD.

Reportagem/ Ronaldo Guerra.