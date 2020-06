Duas mulheres desaparecem em Rio Branco, uma saiu para comprar pão e a outra shampoo

Duas mulheres de Rio Branco desaparecem nesta primeira semana de junho. As famílias já procuraram a polícia para registrar o sumiço e buscam ajuda que leve ao paradeiro das jovens.

O primeiro caso é da jovem Thaina Lima de Souza, de 23 anos, desapareceu há dois dias, no bairro Boa União, onde mora em Rio Branco. Maria Auxiliadora Lima, mãe da jovem disse que ela saiu para comprar pão, por volta das 6h da segunda-feira (1º) e não retornou.

Aflita com o sumiço da jovem que tem duas filhas pequenas, de 3 e 6 anos, a mãe registrou um boletim de ocorrência na terça-feira (2). Maria disse que durante esses dias não obteve nenhuma informação de onde Thaina pode estar, nem o que teria acontecido.

“Vi ela no domingo [1º] à noite, ela mora comigo porque a casa tem um compartimento para ela e as duas filhas e o meu, quando foi pela manhã [de segunda] a filha dela bateu em minha janela para pedir a chave do portão que era para ela ir comprar o pão”, relembrou.

Já o segundo desaparecimento é da adolescente Katen Sophia de Oliveira Wengrat, de 15 anos, está desapaecida desde o meio dia de quarta-feira (3), quando saiu de casa para comprar shampoo no bairro Mocinha Magalhães.