Durante abordagem, polícia apreende 10 kg de cocaína dentro de moto no km 235 da BR-317

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante após a polícia achar 10 quilos de cloridrato de cocaína escondidos na estrutura da motocicleta que ele pilotava. O flagrante foi feito pelo Grupo Especial de Fronteira (Gefron), nesta quinta-feira (11), no km 235 da BR-317, no interior do Acre.

A ação faz parte da Operação Hórus, do Programa Vigia. As equipes abordaram um homem natural de Rondônia (RO), estado vizinho do Acre.

O suspeito entrou em contradição em alguns momentos da conversa, o que levantou a suspeita dos policiais.

Em revista na moto, a equipe achou a droga dividida em cinco quilos escondidos em uma parte chamada de carenagem, que fica próxima ao tanque do veículo.

O homem foi preso e levado para a delegacia para os procedimentos cabíveis. A droga seria levada do Acre para Rondônia, segundo a polícia.

“A motocicleta foi modificada e transformada em espécie de tanque para a cocaína. Foi escondido de forma genial, bem engenhosa. É uma quantidade de droga expressiva, é cocaína pura e com valor no mercado ilícito muito grande. Demonstra todo cuidado e expertise dos traficantes na busca de transportar a droga”, destacou o coordenador do Gefron, delegado Rêmullo Diniz.

Fonte/G1 Ac.