Durante operações, Polícia Militar apreende armas de fogo no interior do Acre

Com operações desencadeadas em todo o estado, a Polícia Militar tem reforçado o policiamento. Em virtude disto, durante este domingo, 13 de setembro, duas armas de fogo foram apreendidas, em cidades distintas do interior do Acre. Nas ações, três pessoas foram presas e conduzidas a delegacia.

O primeiro armamento, uma pistola 9 milímetros, foi apreendida no quilometro 38, da Rodovia 364, sentido Sena Madureira – Rio Branco. Os militares visualizaram dois cidadãos pichando as placas verticais de trânsito, em alusão a uma organização criminosa, quando realizaram a abordagem e encontraram além dos produtos para pichar, uma arma de fogo.

O segundo armamento, uma pistola calibre 635, foi apreendida durante Operação Hórus, quando militares das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (ROTAM/BOPE), realizaram abordagem a um suspeito na Rodovia 317, no quilometro 10, município de Assis Brasil. Na busca, foi encontrada a arma, com duas munições intactas.

Assessoria de Comunicação da PMAC