Educação orienta professores que atuarão com atividades remotas em escolas rurais de Cruzeiro do Sul

Seguindo as orientações sanitárias, a coordenação de ensino do núcleo tem realizado, com as equipes pedagógicas e professores, encontros para debater o novo currículo do ensino médio, o ensino religioso e matemático; além da disponibilização de material orientativo a ser adaptado pelas escolas durante o replanejamento das atividades e formações com professores das escolas urbanas e rurais da região.

Para a coordenadora do núcleo, Ruth Bernardino, diante da pandemia “as plataformas educacionais e as formas de ensino remoto vêm mostrando, talvez como nunca antes, a sua importância. Graças a elas, os estudantes não tiveram as aulas interrompidas, nem o ano letivo perdido”.

No encontro, foram entregues kits com material didático para auxiliar os professores nas atividades de planejamento, com todas as precauções e medidas de higiene sendo tomadas para a segurança dos presentes.