Eleições 2020! Controle e venda de combustíveis será fiscalizada

Na manhã desta quarta-feira (30/09/20), dando continuidade aos trabalhos inerentes ao alinhamento das ações durante o pleito eleitoral 2020, reuniram-se no auditório da Superintendência da Polícia Federal no Acre o Superintendente da PF/AC, DPF Érico Barboza Alves, o Chefe da Delegacia de Defesa Institucional (DELISNT/PF/AC), DPF Pedro Ivo Mendes Gonzaga, o juiz da 9ª Zona Eleitoral de Rio Branco/Ac, Giordane de Souza Dourado, o promotor da da 9ª ZE, Ricardo Coelho de Carvalho, o representante legal do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Gás Liquefeito de Petróleo e Lubrificantes do Estado do Acre e os proprietários de todos os postos de combustíveis de Rio Branco/Ac.

O objetivo do encontro foi a prevenção de infrações à legislação eleitoral, bem como orientação aos comerciantes quanto à adoção de procedimentos de controle na venda de combustíveis, a fim de se evitar a prática ilegal e criminosa de compra de votos (capitação ilícita de sufrágio ou corrupção eleitoral) e abuso de poder político e/ou econômico, no âmbito das eleições municipais deste ano.