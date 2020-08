Eleitores que perderam prazo para biometria não poderão votar

Mesmo sem a biometria nas eleições de 2020, eleitores que perderam o prazo para o cadastramento biométrico neste ano não poderão ir às urnas. O esclarecimento foi feito mais cedo pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso.

A biometria foi tirada do pleito por conta do risco de contaminação pela covid-19. O contato dos eleitores com o aparelho aumenta a chance de propaganda do novo coronavírus, de acordo com especialistas consultados pela Justiça Eleitoral.

O cadastro, cujo prazo encerrou em maio, porém, é uma exigência de regularização eleitoral.