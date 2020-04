Eletricista é assassinado com tiro no olho no bairro Vila Acre, em Rio Branco

O eletricista José da Silva, de 50 anos, foi vítima de homicídio na noite de sexta-feira, 24, no Ramal do Canil, região do Vila Acre em Rio Branco.

Informações dão conta que Zé estava em sua casa no quarto quando um homem que não identificado teria arrombado a janela e de posse de uma espingarda teria efetuado um tiro na vítima. O tiro teria acertado olho da vítima e saído na parte de trás da cabeça. Ele veio a óbito no local.

O Serviço Móvel de Urgência e Emergência (Samu) foi chamado mais só Pó de atestar o óbito da vítima.

A Polícia Militar esteve no local para iniciar as buscas, mas não pegou os suspeitos. O caso será investigado pela Polícia Civil.

O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da capital para os devidos procedimentos.