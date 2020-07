Eletricista morre após bater em um poste na estrada Apolínio Sales

O acidente aconteceu por volta das 3 horas da tarde desta quarta-feira, O eletricista José Alrivan Alves da Rocha de 53 anos de idade voltava do trabalho quando perdeu o controle de uma motocicleta de placa MZY 1121 na estrada Apolônio Sales.

Foto/ Simone Oliveira

O eletricista bateu nesse poste e com o impacto foi arremessado para a lateral da estrada. Populares que passavam pelo local chamaram o SAMU. A equipe de suporte avançado quando chegou no local do acidente não pode fazer mais nada, José já estava sem vida. Para ter uma noção do tamanho da batida, e só olhar para o tanque de combustível da moto, ficou totalmente esmagado.

Foto/ Simone Oliveira

A polícia militar esteve no local, isolou a área até a chegada do instituto médico legal, ainda não se sabe o que aconteceu para que José Alrivan perdesse o controle da motocicleta, já que ele não bateu em nenhum buraco ou veículo.

Reportagem/ Simone Oliveira