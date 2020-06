em 24 horas acre registra 12 óbitos por coronavírus

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, confirma 329 novos casos de coronavírus no estado. Desse modo, o número de infectados saltou de 8.128 para 8.457.

Até o momento, o Acre registra 19.135 notificações de infecção pelo novo coronavírus, sendo 10.268 descartados. Desses, 410 seguem aguardando análise laboratorial. Ainda, 4.336 pessoas tiveram alta médica da doença.

A Sesacre também registrou mais 12 óbitos por Covid-19: 8 do sexo masculino e 4 do sexo feminino, com idades entre 28 e 87 anos. Assim, o número de mortes pela doença aumentou de 211 para 223, nesta terça-feira, 9.

Os homens são:

M. R. O. C., de 47 anos, que deu entrada no dia 28 de maio, no Hospital Regional do Juruá, e veio a óbito no dia 9 de junho. Era morador de Cruzeiro do Sul.

J. R. F. L., de 51 anos, que deu entrada no dia 4 de junho, na Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), vindo a óbito no dia 7. Residia em Rio Branco.

R. R. O., de 52 anos, que deu entrada no dia 30 de maio, no Into-AC, e veio a óbito no dia 9 de junho, sendo morador de Senador Guiomard.

P. R. M., de 73 anos, que deu entrada no dia 26 de maio, na Fundhacre, e veio a óbito no dia 6 de junho. Residia em Porto Acre.

L. G. C., de 74 anos, que deu entrada no dia 1º de junho, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), e veio a óbito dia 8 do mesmo mês. Era morador de Rio Branco.

J. M., de 83 anos, deu entrada no dia 27 de maio, no Into-AC, e faleceu no dia 8 de junho. Residia em Rio Branco.

J. A. N., de 82 anos, que deu entrada no dia 4 de junho, no Into-AC, e veio a óbito no dia 8. Também residia em Rio Branco.

R. C. L., de 87 anos, deu entrada no dia 5 de junho, no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), e veio a óbito nesta terça-feira, 9. Residia em Rio Branco.

As mulheres são:

A.R. L., de 28 anos, que deu entrada no dia 1º de junho, no Into-AC, e faleceu no dia 8. Ela residia em Rio Branco.

M. M. A., de 51 anos, deu entrada no dia 21 de maio, no Huerb, e veio a óbito nesta terça-feira, 9. Residia em Rio Branco.

C. C. R., de 63 anos, deu entrada no dia 2 de junho, no Into-AC, e veio a óbito no dia 7 do referido mês. Ela também residia em Rio Branco.

V. B. S., de 75 anos, deu entrada no dia 23 de maio, no Hospital Santa Juliana, e veio a óbito no dia 6 de junho. Era moradora de Rio Branco.

Rio Branco, AC, 9 de junho de 2020.

Secretaria de Estado de Saúde do Acre