Em agenda de trabalho, presidente do TRE vai a Sena Madureira, Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul

A presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), desembargadora Denise Bonfim, e o vice-presidente e corregedor da Corte, desembargador Luis Camolez, realizaram, no período de 19 a 22 deste mês, visitas técnicas aos Fóruns da 3ª, 7ª, 5ª e 4ª Zonas Eleitorais, com sedes, respectivamente, nos municípios de Sena Madureira, Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul.

De acordo com a desembargadora-presidente do TRE-AC, que em todas as unidades esteve acompanhada do juiz-auxiliar da Presidência, Lois Arruda, o objetivo das visitas nos quatro municípios foi prestar apoio ao primeiro grau de jurisdição, a quem compete grandes responsabilidades no período das eleições.

A primeira reunião de trabalho aconteceu em Sena Madureira. Na 3ª ZE, que também abrange os municípios de Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus, a Administração do Tribunal foi recebida pelo juiz Fábio de Farias.

Dando continuidade à agenda no interior do Estado, os desembargadores Denise Bonfim e Luis Camolez visitaram o Fórum Eleitoral da 7ª Zona, em Feijó, onde foram recebidos pelo chefe de cartório daquela unidade, Luiz Valli. Após, foram até a cidade de Tarauacá, sede da 5ª ZE, que também abrange o município de Jordão. Lá, a Administração do TRE reuniu-se com o juiz eleitoral Guilherme Fraga.

Em Cruzeiro do Sul, sede da 4ª Zona Eleitoral, com abrangência, também, aos municípios de Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Valter e Rodrigues Alves, a presidente e o vice-presidente do TRE-AC reuniram-se com o juiz eleitoral Marlon Machado.