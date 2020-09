Em alerta máximo, setembro começa com 193 novos casos e mais 4 mortes por Covid-19

O mês de setembro no Acre começa contabilizando mais 193 novos infectados pelo novo coronavírus e mais 4 mortes por complicações da doença. O dado foi repassado pela secretaria de estado de Saúde do Acre (Sesacre) por meio do boletim parcial desta terça-feira, dia 1º.

Segundo o Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), agora, o número de infectados saltou de 24.647 para 24.840, nas últimas 24 horas. Os 4 recentes óbitos por coronavírus registrados são: 2 do sexo masculino e 2 do sexo feminino, sendo 1 de Xapuri, 1 de Rodrigues Alves, 1 de Rio Branco e 1 de Cruzeiro do Sul.

As novas vítimas fatais tinham entre 58 e 85 anos de idade, fazendo com que o total de óbitos suba para 616 em todo o estado. Nessa semana, o Comitê de acompanhamento da Covid-19 no Acre fará uma nova avaliação da situação da pandemia nos 22 municípios acreanos.

No momento, todo o Estado permanece na faixa amarela da pandemia, permitindo com que diversos estabelecimentos funcionem abertos ao público seguindo medidas sanitárias estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS).