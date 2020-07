Em capixaba polícia prende homem que matou o jovem José Wilk que tinha desaparecido desde da última quarta-feira

A comunidade do município de capixaba ficou abalada, o jovem José Wilk de 21 anos saiu de casa para trabalhar na quarta-feira da semana passada e não voltou mais para casa. A família acionou a polícia, que foi para o local onde o jovem foi visto pela última vez.



Na localidade conhecida como Ramal do Raildo, as margens do Rio Acre, distante 45 km da BR 317, a Polícia e moradores da região realizaram buscas o dia todo, um suspeito foi identificado, e horas depois a moto do jovem que era leiturista de energia foi encontrada escondida em um bananal.



O suspeito confessou o crime e levou os policias até o local onde o corpo do jovem tinha sido enterrado.

Após cometerem o crime, levaram José Wilk para um local próximo, cavaram uma vala e enterraram o jovem de bruços, a polícia já identificou os outros dois envolvidos no crime e um deles e foragido da justiça.

Por ser um jovem simples, trabalhador, cristão e muito querido, a notícia da morte de José Wilk abalou a todos da cidade.

Reportagem/ Simone Oliveira