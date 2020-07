Em comemoração aos 40 anos, Lar dos Vicentinos organiza Live Solidária em Cruzeiro do Sul

Em comemoração aos 40 anos do Lar dos Vicentinos de Cruzeiro do Sul, a direção da casa programa, em parceria com a prefeitura, uma Live Solidária que ocorrerá em setembro, mas a organização já começou. A tradicional festa junina, que ocorria todos os anos para angariar fundos, foi cancelada em razão da pandemia do Covid-19.

“É uma ajuda da Prefeitura de Cruzeiro do Sul. Como não podemos fazer nosso caipira esse ano, a prefeitura veio ao nosso encontro e falou que podia nos ajudar nesse período. Serão 40 anos de Vicentinos em Cruzeiro do Sul”, falou a responsável pelo local, Irmã Simone.

Desde o início da pandemia todas as visitas de familiares estão suspensas. Dois idosos da casa já contraíram a doença, sendo que um já está curado e o outro faleceu no hospital. Todos os servidores e idosos realizaram uma testagem rápida, que não identificou novos casos.

“Estamos com 25 atualmente, e não podemos mais aceitar outros idosos no momento, pois tem que passar 14 dias de quarentena, o que é muito difícil para um idoso, mas depois da pandemia vamos abrir as portas. O idoso que faleceu já estava muito doente, e quando foi para o hospital testaram covid, e logo depois tivemos mais um caso aqui. Fizemos os testes em todos, e não foram diagnosticados novos casos”, destacou.