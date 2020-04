Em Cruzeiro do Sul, 14 pessoas que tiveram contato com casal com Covid-19 são isoladas e 3 fazem teste

Após a confirmação dos dois primeiros casos de Covid-19 em Cruzeiro do Sul, interior do Acre, 14 pessoas que tiveram contato com o casal foram para para o isolamento social. Deste grupo, três apresentaram sintomas da doença e foram encaminhados ao Hospital Juruá, nesta segunda-feira (13), para fazer teste.

Os dois primeiros casos do novo coronavírus foram confirmados no município pelo prefeito Ilderlei Cordeiro e a secretária de saúde, Juliana Pereira, na noite de domingo (12). Os casos também foram confirmados pela assessoria da Secretaria estadual de Saúde.

“Desde quando recebemos o resultado, entramos em contato com a família que nos ajudou a fazer uma lista, que é hoje de 14 pessoas, que tiveram contato direto com essas duas pessoas. Quem apresentou sintomas foi orientado a procurar o hospital para fazer a coleta do exame”, informou a secretária.

Juliana disse que as pessoas que tiveram contato direto com o casal já estão em contato com a Vigilância Epidemiológica do município e está sendo feito o monitoramento delas.

“Três pessoas foram encaminhadas para fazer a coleta do exame. Os outros 11 estão de quarentena por 14 dias, isolamento social e recebendo todas as orientações da Vigilância Epidemiológica do município, que é de não ter contato com outras pessoas”, acrescentou a secretária.

A secretária disse que os outros que tiveram contato com o casal ainda não fizeram o teste porque existe uma orientação ao município que deve ser feito o exame apenas de quem apresenta os sintomas da doença.

Mas, uma reunião deve ocorrer, ainda na tarde desta segunda-feira (13), com o governo para definir se eles devem ou não fazer o exame, informou a secretária.

Transmissão

Quando anunciou a confirmação dos casos, Ilderlei revelou que a família fez uma festa em casa no sábado (11). “Ontem [sábado,11] fizeram uma festa sem saber o resultado positivo da Covid-19. Olha o que pode acontecer? Envolveu vários colegas do seu filho”, disse o prefeito.

A secretária de Saúde explicou que a mulher chegou de viagem no dia 31 de março e foi recebida no aeroporto de Rio Branco pelo marido e o filho.

“A esposa esteve numa cidade que tem a transmissão comunitária, um alto número de casos, e chegou a Rio Branco no dia 31 de março. O marido e o filho buscaram a mulher no aeroporto. Chegaram dia 4 de abril em Cruzeiro do Sul, no dia 9 ela fez o exame, porque apresentava sintomas como febre e mal estar, e o esposo também. Quando foi hoje (domingo) recebemos o resultado como positivo,” explicou.