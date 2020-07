Em Cruzeiro do Sul, governador visita obras de revitalização do estádio Arena do Juruá

O governador Gladson Cameli chegou ao município de Cruzeiro do Sul na manhã desta sexta-feira, 17, por volta de 11 horas, e foi direto para o estádio Arena do Juruá, onde estão sendo realizadas obras de revitalização.

As obras ocorrem em duas etapas. Na primeira, que já iniciou, as ações são de limpeza e retirada de entulhos na parte externa do estádio e a restauração da rede elétrica para que depois sejam realizados os demais serviços do principal palco esportivo do Juruá, deixando-o apto a receber atividades esportivas, bem como as futuras edições da Expoacre Juruá. Há possibilidade, ainda, da instalação de escritórios de órgãos estaduais no espaço, o que traria economia ao governo do estado.

Cameli esteve acompanhado do presidente da Assembleia Legislativo do Estado do Acre, deputado estadual Nicolau Júnior. Durante a visita, o chefe do executivo estadual cumprimentou os trabalhadores que realizam os serviços em torno da praça esportiva contemplada em um pacote de obras, determinada pelo próprio governador, que revitalizará além do estádio Arena do Juruá, o salão de festas Cordélia Lima, o Teatro dos Náuas e outros espaços públicos em Cruzeiro do Sul.

Na ocasião o governador Gladson Cameli destacou a importância desses espaços recuperados para a sociedade cruzeirense. “Estamos aqui no Arena do Juruá, esse estádio tão bonito e que precisa ser recuperado para que o povo possa voltar a utilizar. Determinei também a revitalização do Teatro dos Náuas e do nosso querido salão Córdelia Lima, que foi construído pelo meu tio e estava abandonado. Vamos resgatar todos esses espaços e devolver para que o povo possa utilizá-los novamente”, disse.

Para Gladson Cameli, os espaços públicos fazem parte da história de um povo. “Esse governo prima pela manutenção e revitalização desses espaços que fazem parte da história do nosso povo”, finalizou.