Em Feijó, carro pega fogo e Corpo de Bombeiros combate as chamas

Na madrugada desta terça-feira, 10, por volta da 02h00min, os bombeiros militares de Feijó realizaram o combate a um incêndio em veículo, que se encontrava nas proximidades do quartel, situado na Travessa Floriano Peixoto, centro do município.

Foto: Reprodução

O sentinela da unidade naquele horário, ouviu alguns barulhos de explosão e ao verificar do que se tratava, rapidamente acionou o restante da equipe.

Tratava-se de veículo marca Peugeot que estava estacionado à 100 metros do quartel, com as chamas localizadas na parte dianteira do carro.





Os militares realizaram o combate e devido a ação rápida da equipe, minutos depois o incêndio já havia sido controlado, evitando que as chamas atingissem todo o veículo.

O proprietário do veículo estava próximo do local, foi informado do que ocorrera com seu veículo.

Até o momento ainda não se sabe o que ocasionou o incêndio.