Em represália, criminosos ateiam fogo em escola rural no município de sena Madureira

A Escola Madalena Nunes de Andrade, localizada na Zona Rural de Sena Madureira, foi incendiada na manhã desta quarta-feira, 5, por criminosos. A ação foi uma represália por conta de uma ação da Polícia Militar que prendeu dois envolvidos em um assalto a um casal de idosos.



Foto: Reprodução

A Escola que fica no km 14 da Estrada Mário Lobão foi totalmente dizimada pelas chamas. De acordo com informações uma quadrilha invadiu uma casa no mesmo ramal e assaltou um casal de idosos. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu prender dois envolvidos. Mas enquanto os criminosos eram levados para a Delegacia, os demais membros da quadrilha tocaram fogo na Escola como retaliação a prisão dos comparsas. Um adolescente de 17 anos envolvido no incêndio foi apreendido.