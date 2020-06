Em Rio Branco 30 bancários testam positivo para covid – 19

O Sindicato dos bancários afirma que casos de coronavirus entre a categoria na capital diminuiu, porém, no interior, existe subnotificação, no entanto, existe um protocolo a ser seguido graças a um acordo firmado com as instituições financeiras.

Quando a caixa econômica federal começou a pagar o auxílio emergencial as pessoas que se enquadram no perfil adotado pelo governo brasileiro, dezenas de trabalhadores, especialmente em rio branco, contraíram o coronavirus, uma doença que segundo a secretaria estadual de saúde já matou mais de 300 pessoas no estado, o cenário provocou pânico principalmente nos que atuam diretamente no atendimento ao público.

Isso assustou a categoria só na capital 30 trabalhadores da caixa contraíram a covid – 19. O sindicato se mobilizou no sentido de exigir dos bancos equipamentos de proteção individual como máscara, álcool em gel, luva, capacete facial e manter nas filas o distanciamento social, a medida funcionou.

O sindicato também negociou com sistema financeiro um protocolo que basta o servidor sentir algum sintoma para ser afastado, antes ele precisava apresentar um diagnóstico testando positivo para ser liberado para tratamento isso, está contribuindo para estabilizar a contaminação que caiu bastante nas últimas semanas.

Reportagem/Ronaldo Guerra