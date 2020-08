Em Sena Madureira jovem e vítima de tentativa de homicídio

Uma tentativa de homicídio foi registrada na noite deste domingo, 23, no município de Sena Madureira.

O jovem Gleymarlyson Saraiva da Silva de 18 anos, jantava no apartamento de um irmão, quando foi atingido com um tiro na cabeça.

O crime ocorreu por volta das 19h40 minutos, na Rua Siqueira Campos, no Bairro Cafezal.

De acordo com informações da polícia o projétil atingiu de raspão a cabeça da vítima.

Os autores da tentativa de assassinato estavam numa bicicleta e fugiram logo depois. Testemunhas afirmaram que viram um dos suspeitos com uma arma em punho.

Um segundo disparo acertou a porta do apartamento do irmão do jovem. Gleymarlyson Saraiva foi levado ao hospital João Câncio Fernandes. Após receber atendimento foi encaminhado para uma enfermaria. Ele não corre risco de morte.

O caso pode estar relacionado à guerra de facções. O local do crime é conhecido pelo intenso movimento do tráfico de drogas.