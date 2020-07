EM SESSÃO VIRTUAL TCE/AC DEFINE NOME PARA VAGA DE CONSELHEIRO

O nome da Conselheira Substituta Maria de Jesus Carvalho de Souza, foi aprovado por unanimidade pelos membros do Tribunal de Contas do Estado (TCE) para ocupar a vaga deixada pelo Conselheiro José Augusto Faria, que morreu no ultimo dia 12, em decorrência de complicações da covid-19.

A sessão plenária, realizada por meio de vídeo conferência, ocorreu nesta quinta-feira, 23.Com a aprovação o nome de Maria de Jesus Carvalho será enviado para o Governador Gladson Cameli nomeá-la, em decorrência da vacância declarada pela portaria número 104/2020, publica no último dia 21.

A lista do TCE, conforme legislação, deveria ser tríplice, mas no momento só há a Conselheira Substituta na vaga de auditora substituta de conselho.