Em situação difícil, mais de 70% dos taxistas de Rio Branco não tiveram acesso ao auxilio emergencial do governo federal

Muitos estão passando privação com a família, quem financiou carro está entregando e a violência é uma ameaça constante. Se a situação para os taxistas não andava nada boa antes da decretação da pandemia do novo coronavirus pela organização mundial de saúde, agora o cenário é devastador.

O problema se gravou por que mais de 70% mesmo sendo declarados trabalhadores autônomos não tiveram acesso ao auxilio emergencial pago pelo governo federal, é que só depois com a pandemia em andamento eles foram inseridos como autônomos para incluí-los como beneficiários do auxílio, o congresso teve que efetuar mudança na lei que falta ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro.

A prefeita entendendo o momento delicado isentou os taxistas de rio branco do pagamento da taxa de renovação da permissão, mas prorrogou para dezembro, a quitação do ISS.

Mais de 70% dos profissionais do volante não receberam o auxílio muitos estão passando privação com a família, os que fizeram financiamento para comprar carros novos estão devolvendo por que não estão conseguindo honrar os compromissos com as concessionárias.

Reportagem/Ronaldo Guerra