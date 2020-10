Em visita às instalações do Deracre e Seinfra, governador fala sobre obras e valorização do servidor

Foto: Reprodução

Promover a valorização do servidor e oferecer-lhe boas condições de trabalho é uma das prioridades na gestão do governador Gladson Cameli. É por esse motivo que, em paralelo às obras que beneficiam diretamente a população em todo o estado, há muitas repartições públicas em processo de reforma e readequação de seus espaços físicos.

Governador Gladson Cameli esteve visitando as instalações dos prédios da Seinfra e Deracre, que passam por reforma Foto: Marcos Vicentti/Secom

Abrigando os órgãos responsáveis pela execução das obras de melhorias, os prédios da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) e do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre) também estão em fase de conclusão de reforma. O governador Gladson Cameli esteve visitando as instalações na manhã desta terça-feira, 20.

“É mais do que justo que esses locais de trabalho também estejam em ordem, e vim olhar a reforma de perto. Precisamos dar valor ao servidor, é ele quem faz a máquina pública funcionar, é ele quem passa mais tempo no trabalho que em casa e precisamos enxergar o seu esforço. Esta é uma das minhas prioridades”, disse o governador.

Governador conversou com gestores das instituições sobre o andamento das obras e a importância de valorizar o servidor Foto: Marcos Vicentti/Secom

Entre as intervenções prediais, foram feitas a readequação de departamentos, troca do forro, piso e parte elétrica, reforma das paredes, pintura, reposição de equipamentos e climatização, além da licitação para renovação da frota de veículos, softwares para gerenciamento de projetos e renegociação de dívidas antigas.

No dia 28 de outubro comemora-se o Dia do Servidor Público e, para celebrar a data, o secretário de Infraestrutura, Ítalo Medeiros, trabalha para a conclusão das obras ainda esta semana.

Governador cumprimenta servidores durante visita Foto: Marcos Vicentti/Secom

“Queremos começar a Semana do Servidor entregando o nosso espaço de trabalho totalmente revitalizado. É um compromisso exigido pelo nosso governador que não se dá só aqui, mas em diversas repartições públicas em todo o estado. Estamos promovendo agora a Semana de Conscientização e Prevenção da Saúde da Mulher, na próxima semana entraremos com a programação específica para o servidor”, relata Medeiros.

Nara Gleid é engenheira e fiscal da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) Foto Jean Lopes

Fiscal de obras da Secretaria de Infraestrutura, Narah Gleid Mazarro descreve as visíveis mudanças que foram realizadas na instituição com a reforma iniciada ainda no período de pandemia: “É gratificante saber que nossa atual administração tem dado prioridade à valorização do servidor. Há alguns meses tínhamos um ambiente insalubre, com visível necessidade de manutenção no piso, no teto, na climatização, e hoje vemos um avanço com mudanças que influenciam diretamente na qualidade do nosso serviço. Agradecemos o esforço e o empenho do secretário e do governador do Estado”.

Fonte: Agência de Notícias