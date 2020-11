Em Xapuri, candidatos firmam compromisso para não fazer aglomerações

Candidatos a prefeito e representantes de partidos políticos do município de Xapuri firmaram, nesta terça-feira, 3, um termo de compromisso com a Justiça e o Ministério Público eleitorais para não promoverem eventos que resultem em aglomerações.

O ajustamento se deu por motivo da piora da situação da pandemia do novo coronavírus na regional do Alto Acre, que regrediu da Bandeira Amarela para a Bandeira Laranja, na classificação de risco do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19.

De acordo com o comitê, a regional onde estão os municípios de Xapuri, Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil teve um aumento considerável nas notificações por síndrome gripal e no índice de novas internações por síndrome respiratória aguda grave.

O termo de compromisso estabeleceu que não poderão ser realizados atos de campanha como passeatas, caminhadas e comícios. Serão permitidas as carreatas, os bandeiraços fixos e a militância com até 50 pessoas e restrição de 3 por residência.

Caso a regional do Alto Acre volte a se enquadrar na faixa amarela da nova classificação, que será divulgada no próximo dia 13, ficará liberada de modo automático a realização de todos os atos de campanha seguindo os protocolos sanitários.

Assinaram o documento os candidatos majoritários e representantes dos partidos políticos que disputam a eleição no município, assim como o juiz e o promotor de justiça eleitorais da 2ª Zona, Luís Gustavo Alcalde Pinto e Juleandro Martins.

Fonte: Ac 24 horas