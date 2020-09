Embaixador de Israel conhece estrutura da Fundação Hospitalar do Acre

Depois de conhecer o Sistema de Segurança Pública do Acre e apresentar tecnologias usadas em seu país para ofertar soluções inteligentes para o setor, o embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, visitou na manhã desta sexta-feira, 11, a Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre).

Recepcionado pelo próprio governador Gladson Cameli, além do secretário de Saúde, Alysson Bestene, que aguardavam sua chegada à unidade, o embaixador conheceu a estrutura física e a capacidade instalada de um dos maiores complexos de saúde pública do Acre, com 240 leitos e mais de 50 especialidades médicas e que presta serviços à comunidade acreana desde o ano de 1991.

Para o governador, a vinda do embaixador ao estado é importante para estreitar o relacionamento com Israel, país de espírito inovador na implementação de novas tecnologias.

“A presença do embaixador nesses três dias em agenda no estado, conhecendo nossa realidade, não somente na parte da saúde, mas também na segurança e outras áreas, representa mais uma porta aberta com o país e suas tecnologias. Sua presença mostra o compromisso que Israel tem com o Brasil, através do nosso estado. Neste momento só tenho a agradecer e aproveitar cada visita dessa para estreitar nossas relações comerciais e assim adquirir vários benefícios em prol do povo do Acre”, destaca Cameli.

A comitiva oficial do embaixador também foi recepcionada pelo deputado federal Alan Rick, responsável por intermediar a vinda do embaixador de Israel ao estado, o secretário da Casa Civil, José Ribamar Trindade, secretária-adjunta de Saúde do Acre, Paula Mariano, e o presidente da Fundação Hospitalar do Acre, Argemiro dos Santos.

“Israel tem sido parceiro do Brasil, fez uma doação de insumos para o Estado do Acre que tem um valor muito mais simbólico, por ter ajudado, por ter estendido a mão ao estado no pico da pandemia. A vinda do embaixador Yossi é um agradecimento do Acre, um gesto de reconhecimento do governador Gladson Cameli, mas também um momento de formalizar novas parcerias e de buscar novos empreendimentos. Israel tem uma tecnologia de ponta que pode ajudar o Acre, e o embaixador já convidou o governador para ir a Israel e, se Deus quiser, vamos conhecer um pouco dessas tecnologias e fazer parcerias com uma das nações mais importantes do mundo na área da tecnologia, saúde, agrotecnologia e segurança”, pontua Alan Rick.

Durante o encontro foram pontuados a estrutura orgânica e funcional do hospital, bem como o modo que a gestão Gladson Cameli está conduzindo a Saúde Pública do Estado antes e durante a pandemia do novo coronavírus. Também foram apresentados números de atendimento e desafios na área assistencial, um deles é a digitalização dos mais de 470 mil prontuários médicos existentes desde a inauguração do hospital, o que vai gerar mais eficiência e redução de custos.

“A saúde é um desafio constante, tanto em equipamentos como em atualizações. A Fundação precisa estar sempre se atualizando no que existe de mais moderno e para isso a gente precisa adquirir equipamentos, treinar pessoal e melhorar nossa infraestrutura. Portanto, espero que a visita do embaixador de Israel gere frutos para a nossa saúde no que diz respeito à inovação e tecnologias”, destaca o presidente da Fundação Hospitalar do Acre, Argemiro dos Santos.