Empresa aérea cancela voos para Cruzeiro do Sul a partir do mês de junho

Na tarde desta quinta-feira, 14, a empresa aérea Gol Linhas Aéreas informou que os voos para a cidade de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, estão cancelados. A decisão vale a partir do mês de junho de 2020. A informação foi repassada pelo diretor de uma companhia aérea da cidade.

Os motivos ainda são desconhecidos. Um pronunciamento através de nota é aguardado por parte da empresa, para que sejam esclarecidos aos clientes e população os reais motivos do cancelamento.