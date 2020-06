Encerra nesta terça feira, prazo para o contribuinte pagar a cota única do IPTU 2020

O prazo para pagamento do imposto predial territorial urbano (IPTU) em cota única encerra nesta terça feira, o contribuinte que não teve acesso ao carnê pode obtê-lo pela internet e desde a semana passada pode pagar por aplicativo do banco do brasil desde que seja o titular do imóvel.

Em abril a prefeita Socorro Neri publicou um decreto prorrogando o pagamento do (IPTU) para 30 de junho aos contribuintes que optarem em pagar em cota única com desconto de 20%. A mesma medida vale para quem quiser parcelar o imposto em cinco vezes nessa condição o desconto é de 10%, é bom lembrar que só vai gozar do benefício o contribuinte que estiver adimplente com o tesouro municipal.

Por conta da pandemia do novo coronavirus, a prefeitura por meio da secretaria municipal de finanças, está disponibilizando ferramentas que permitem o contribuinte ter acesso ao carnê e pagar o (IPTU) por meio de um aplicativo do banco do Brasil, o mecanismo foi implantado na semana passada.

4.500 imóveis foram isentos do pagamento do (IPTU) – 2020, São edificações que o valor do imposto equivale a uma unidade fiscal do município, r$ 131.80, foram entregues na praça 53 mil carnês em 2019 a prefeitura arrecadou pouco mais de r$ 32 milhões reais em 2020 deve sofrer baixa.

Reportagem/Ronaldo Guerra.