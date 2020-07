Energisa Acre parcela contas atrasadas com condições especiais para pessoas que estão inadimplentes

Devido a pandemia o número de inadimplência cresceu de forma significativa, muita gente perdeu o emprego, e os autônomos estão sem poder trabalhar.

Para ajudar a população quitar o débito adquirido nesse período, a Energisa até o dia 8 de agosto está com uma campanha de parcelamento de dívidas.

O cliente pode negociar através do 0800 647 7196 que tem um serviço 24 horas ou pelo Whatsapp: 99233-0341 que tem atendimento das 7.30 da manhã as 17hs.

O gerente do departamento comercial da Energisa Roberto Vieira disse que a negociação e feita caso a caso, ou seja, a empresa vai encontrar a melhor forma para o cliente poder quitar seu debito no número de parcelar que ele tem condições de pagar. A campanha tem o objetivo de fazer com que o consumidor não acumule dividas.

