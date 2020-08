Energisa Lança Campanha de Flexibilização Para Consumidor Com Debito.

Com a pandemia do novo coronavírus, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), havia aprovado, temporariamente, para todos os consumidores, a proibição de cortes por falta de pagamento, no período de 24 de março a 31 de julho. Esse prazo acabou, agora a Energisa lança a campanha de flexibilização, para clientes quitarem seus débitos.

Os consumidores residenciais e comerciais, que atuam no segmento de atividades consideradas essenciais devem estar informados ou avisados previamente, sobre a possibilidade do corte no fornecimento de energia elétrica. Mas para que isso não acontece, a Energisa lançou a campanha de flexibilização para clientes que ao longo da pandemia contraíram débitos junto a companhia.

A campanha visa facilitar a negociação junto ao cliente, a Energisa vai analisar caso a caso, para que a dívida seja paga dentro das possibilidades do cliente e que se enquadre dentro do orçamento das famílias. Segundo o gerente do departamento de serviços comerciais da Energisa, Roberto Vieira, as ações da distribuidora estão bem alinhadas com ANEEL e PROCON.

O gestor orienta que o consumidor deve estar atento às informações contidas nas faturas, como data vencimento, os valores contidos na descrição da conta, histórico de consumo e o reaviso de vencimento. Os clientes podem obter informações através do atendimento virtual da AGISA, 68-99233-0341 e 0800-647 7196.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento