Energisa repassa 180 mil reais em eficiência energética ao educandário Santa Margarida

Educandário Santa Margarida assina termo de parceria com a Energisa. O projeto faz parte do programa de eficiência energética da distribuidora e vai permitir o educandário trocar alguns equipamentos que vão ajudar a economizar energia.

Na semana passada o gerente de serviços comerciais da Energisa e o coordenador geral do educandário Santa Margarida assinaram um termo de parceria que prevê a substituição de equipamentos por outros mais modernos e eficientes, com o objetivo de reduzir gastos com o consumo de energia elétrica na instituição filantrópica.

Para roberto carvalho da direção da Energisa, a distribuidora tem atuado em ações sociais voltadas especificamente para entidades como o educandário. O médico Osvaldo leal, lembra que o educandário sobre vive graças a generosidade da população acreana que ao longo dos anos vem mantendo quase 100% das atividades da entidade, a Energisa está repassando por meio do programa de eficiência energética cerca de r$ 180 mil o que fazer toda diferença na funcionalidade do educandário.

Reportagem/ Ronaldo Guerra.