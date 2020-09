Escola de Cruzeiro do Sul vence os Jogos Escolares Virtuais 2020

A escola São José, uma das mais tradicionais de Cruzeiro do Sul , com 62 anos de fundação, foi a campeã dos jogos escolares virtuais de 2020. A escola Militar Dom Pedro II, em Rio Branco, ficou em segundo lugar. A campeã ganha um kit esportivo de R$ 5 mil e a segunda colocada receberá um kit de R$ 2 mil reais.

52 escolas participaram dos Jogos Escolares 2020 iniciados no dia 7 de julho. A disputa foi online este ano por causa da pandemia do Coronavirus. As competições foram dividas pelas regionais Alto Acre, Baixo Acre, Tarauacá/Envira e Juruá.



Escola São José

A unidade de ensino foi inaugurada no dia 19 de março de 1948 pelo Bispo Diocesano D. José Hascher e funcionava como seminário, sendo aberta ao público, para alunos externos em 1974. Em 1977 , a escola deixou de ser particular e passou a ser conveniada com o governo Estado, tornando – se gratuita. O governador Gladson Cameli foi aluno da Escola São José.

A coordenadora da Regional de Educação de Cruzeiro do Sul, Ruth Bernardino e o chefe do setor de esportes de Cruzeiro do Sul, Adelcimar Carvalho , agradeceram pela votação . ” Um orgulho pra nós esse resultado “, citou Adelcimar.