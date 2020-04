Esposa e sobrinho são presos acusados de matar taxista com 4 tiros no Acre

Um crime bárbaro ocorreu no município de Epitaciolândia. Um taxista identificado por Edilson de Lima Monteiro, 46, foi morto com pelo menos quatro tiros efetuados por uma arma de fogo. Os tiros foram disparados na cabeça e no corpo.

Segundo informações repassadas pelo site Alto Acre, os suspeitos são a esposa e um sobrinho. Os dois já foram presos pela polícia. A motivação do crime, segundo a esposa, foi de que, a vítima teria abusado sexualmente da filha dela. Após, isso ela teria armado uma emboscada para matar o marido.

Após o assassinato, os socorristas do Serviço Móvel de Urgência e Emergência de Rio Branco (Samu) estiveram no local, mas só atestaram o óbito. A Polícia Militar colheu informações e prendeu a mulher que confessou o crime às autoridades. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal da região.