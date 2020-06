“Está fora de cogitação”, diz secretária do governo sobre realização da Expoacre em 2020

A secretária de Comunicação do governo do Acre, jornalista Silvania Pinheiro, declarou à imprensa nesta segunda-feira (8) qua a realização da Expoacre em 2020 está fora dos planos do governo por enquanto.

Segundo a secretária, a realização da Expoacre, maior feira agropecuária do estado que reúne milhares de pessoas anualmente, ainda não foi discutida em meio à pandemia.

Com as regras de distanciamento e isolamento social para evitar a proliferação do novo coronavírus, a secretária explicou que não há nenhum planejamento em curso para que seja realizada a feira.

“Está fora de cogitação. Não tem nenhuma movimentação sobre isso, não tem condições”, destacou.

Porém, ela definiu que o governo deve ser posicionar oficialmente sobre as questões também na próxima semana.