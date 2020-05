Estádio Florestão Vai Ganhar Iluminação de Led.

A iluminação do estádio Florestão vai ganhar reforço de lâmpadas de led, para corrigir pontos escuros dentro do gramado. A expectativa é que o segundo turno do campeonato acreano inicie na segunda quinzena de junho, mas com portões fechados.

São 76 lâmpadas de Led como essa, que vão reforçar a iluminação do estádio Florestão de propriedade da federação acreana de futebol. Duas estruturas metálicas já estão sendo montadas sobre as cabines, cada estrutura vai receber 20 lâmpadas de led. Do outro lado, onde tem uma grande perda de iluminação nos jogos à noite serão erguidas duas torres, que irão receber 18 lâmpadas cada uma. Segundo o presidente da federação acreana de futebol, Antônio Aquino Lopes, o novo sistema de iluminação vai estar pronto quando o segundo turno do campeonato acreano começar.

Só com a recuperação de parte da iluminação do Florestão, a Federação de Futebol do Acre está fazendo investimentos que giram em torno de R$ 150,00.