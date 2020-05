Estado convoca 125 profissionais do processo seletivo da saúde para reforçar ações de combate à Covid-19

Para suprir a demanda de profissionais de saúde, as Secretarias de Estado de Planejamento e Gestão e de Saúde, divulgaram nesta quarta-feira,13, a convocação de profissionais do Processo Simplificado da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

Ao todo, são 125 vagas remanescentes a serem preenchidas a pedido do governador Gladson Cameli para reforçar as ações de saúde no estado relacionadas ao combate à pandemia do novo coronavírus. A entrega da documentação já pode ser realizada a partir desta quarta-feira, 13, até o dia 22 de maio.

“Essa é a terceira convocação do processo seletivo simplificado de 2019 para preencher as vagas remanescente e atender as nossas demandas. A entrega de documentos já está aberta e vai até o dia 22 de maio”, explica a chefe do Departamento de Recursos Humanos da Sesacre, Carmen Silva.

A documentação deverá ser entregue na coordenação de lotação da Sesacre das 8h às 13h em Rio Branco. Em Brasileia, a entrega é no Hospital das Clínicas Raimundo Chaar. No município de Tarauacá o local é o Hospital Dr. Sansão Gomes. Já em Manoel Urbano, o local de recebimento é o Hospital João Câncio Fernandes.

A convocação inclui médicos, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, enfermeiros, para os municípios de Acrelândia, Brasileia, Plácido de Castro, Rio Branco, Xapuri, Manoel Urbano e Tarauacá.

O edital completo está no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, 13, com os nomes dos convocados e local de lotação.