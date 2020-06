Estado doa mil cestas básicas para a população de Cruzeiro do Sul

O governo do Estado, por meio do gabinete da primeira-dama e da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM), doou ao município de Cruzeiro do Sul mil cestas básicas para atender as famílias que estão em situação de vulnerabilidade por conta da pandemia do novo coronavírus.

As cestas básicas doadas a Cruzeiro do Sul serão distribuídas às famílias carentes mapeadas pela SEASDHM, sendo 600 destas doadas a instituições sociais cadastradas no Conselho Municipal de Assistência Social e casas terapêuticas do município.

A doação tem como principal objetivo atender as famílias que estão em situação de vulnerabilidade por conta do isolamento social, já que muitas trabalhavam de maneira informal e tiveram que dar uma pausa em suas profissões para garantir a própria segurança e de sua família.

Os mantimentos são oriundos das arrecadações da Live Solidária, que ocorreu no dia 30 de maio, programada pelo Estado para angariar alimentos, serviços e contribuições em dinheiro que irão auxiliar no enfrentamento à pandemia da Covid-19.

“Recebemos essas doações através da nossa live, que foi um sucesso. Pretendemos alcançar todo o nosso estado com essas doações, direcionando para as famílias que precisam e estão passando por dificuldades. Faremos de tudo para cumprir nosso dever não só como Estado, mas como cidadãos que se preocupam com a nossa população”, enfatiza a primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli.