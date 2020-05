Estado retoma realização de exames de coronavírus neste sábado, após receber reagentes

Com capacidade para realizar quase 300 análises por dia, após a aquisição de uma máquina para acelerar o resultado de testagens para coronavírus, o Governo do Acre, por meio do Centro de Infectologia Charles Mérieux, recebeu na manhã deste sábado, 16, cerca de 5.262 materiais reagentes para realizar as extrações de resultados para Covid-19. Trabalhando 12 horas por dia, os profissionais estavam há quase três dias sem fazer as extrações devido a um problema na entrega dos kits que seriam enviados ao Acre. Após a chegada dos reagentes, a previsão, segundo o médico infectologista do laboratório, Andreas Stocker, é que até o final da próxima semana a fila de mais de mais de 1,5 mil exames em análise seja zerada.

“A nossa máquina tem capacidade para realizar cerca de 300 testes por dia, então até a próxima semana a fila desses cerca 1,6 mil exames em análise deve ser zerada, e assim, restabelecer o fluxo normal dessas extrações dentro de 3 ou 4 semanas”, explicou o médico infectologista, Andreas Stocker.

O laboratório faz a extração, que é o processo de extrair o RNA do vírus – nesse caso, o Sars-Cov-2, ou novo coronavírus – de cerca de 2 mil amostras por semana. O processo, biologicamente demorado, requer tempo no resultado do teste.

Os resultados de RT-PCR de coronavírus devem sair já no final da tarde deste sábado. O serviço de recebimento, classificação e rotulagem das amostras é feita de forma manual, por uma equipe que entra às 7h da manhã e sai às 19h da noite. “Cerca de 70% do nosso trabalho é receber as amostras e agilizar o processo de acomodação para que elas não estraguem, e tudo é feito de forma manual”, relata Andreas Stocker.