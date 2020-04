Estrada que liga Cruzeiro do Sul à Guajará (AM) é fechada após decreto governamental

A estrada que liga o município de Cruzeiro do Sul, no Acre, ao município de Guajará, no amazonas, está fechada. A ação foi tomada após o decreto do governador do Amazonas, Wilson Lima.

De acordo com informações, só poderão entrar e sair do município as pessoas que comprovarem necessidade, como por exemplo, pessoas que exercem algum tipo de trabalho na cidade. A ação também vale para guajaraenses que pretendem sair do município.