Ex-diretor de hospital é investigado pelo MP por recebimentos indevidos de salários

O promotor de justiça Luis Henrique Corrêa Rolim, do Ministério Público do Acre (MPAC), abriu um Inquérito Civil para investigar o ex-diretor do hospital de Sena Madureira João Câncio Fernandes, Jairo Cassiano Barbosa, por improbidade administrativa. A abertura da investigação foi publicado nesta segunda-feira, 1, no Diário Oficial do MPAC.

Segundo o promotor, o Inquérito se faz necessário após chegar ao conhecimento do MPAC uma denúncia a qual relata que Jairo Cassiano Barbosa teria recebido indevidamente, após a sua exoneração, durante 06 meses, o salário integral referente ao cargo de Gerente Geral do Hospital João Câncio Fernandes.

De acordo com o MP, tais fatos, se verdadeiros, caracteriza, atos de improbidade administrativa, em razão do dano ao erário, enriquecimento ilícito e violação a princípios constitucionais norteadores da administração pública e ensejam a atuação deste Órgão Ministerial.

Por fim, o promotor determinou que seja oficiado a SESACRE, solicitando esclarecimentos acerca dos fatos, inclusive, requisitando encaminhamento de cópia integral de eventual procedimento instaurado para apuração.

