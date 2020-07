Ex-presidiário é atingido por tiro nas costas e morre abraçado a Bíblia em Tarauacá

O ex-presidiário José Samuel Souza de Lima, de 23 anos, foi morto com um tiro nas costas, na noite de domingo (26), na Rua Elpídio de Andrade, no Bairro Centro, no município de Tarauacá, interior do Acre.

Segundo informações de populares, o jovem estava em uma bicicleta e foi perseguido por algumas pessoas desconhecidas, quando acabou correndo para os fundos de uma residência tentando se esconder dos criminosos.

Moradores da região disseram que ouviram cerca de 5 disparos de arma de fogo e, após alguns minutos, foram ver o que havia acontecido. Os populares contam que encontraram José caído, abraçado a uma bíblia Sagrada e agonizando após ter sido atingido por um tiro nas costas.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas quando os socorristas chegaram no local, a vítima já estava sem vida.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos da perícia criminal. O corpo do homem será levado ao Instituto Médico Legal (IML), na cidade de Cruzeiro do Sul, onde serão realizados os exames cadavéricos.

Os policiais militares fizeram buscas na região na tentativa de encontrar os autores do crime, mas ninguém foi preso até o momento. A motivação do crime, segundo a polícia, seria um acerto de contas pela guerra entre facções criminosas. A Delegacia de Polícia Civil de Tarauacá vai investigar o caso.