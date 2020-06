Ex-secretário nacional de Vigilância Sanitária aponta saída para Acre conter pandemia

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) realizou nesta sexta-feira, 19, a Live “A vigilância para conter o coronavírus”, discussão comandada pelo ex-secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (MS) e doutor em Epidemiologia pela Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul (UFRGS), Wanderson de Oliveira.

A Live transmitida pelo canal do MPAC no Youtube foi aberta pela procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, e mediada pelo promotor de Justiça titular da 1ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa da Saúde, Glaucio Shiroma Oshiro.

Uma Live destinada a prestar esclarecimentos ao MPAC e a todo o MP brasileiro, tendo em vista a atuação do órgão perante a pandemia. Wanderson de Oliveira é umas maiores referências sobre o tema, não só pelo legado deixado no Ministério da Saúde, mas também porque atua em situações de emergência no país, desde 2002.

“É de suma importância para o MPAC e para a sociedade, discussões acerca da temática da vigilância e prevenção ao coronavírus. E quem melhor para falar sobre esse assunto, do que o doutor Wanderson de oliveira, que, além de ter muito conhecimento e expertise sobre o tema da vigilância, esteve na linha de frente da força-tarefa de prevenção e combate à Covid-19 no Brasil e, também, em outros momentos de surtos epidemiológicos, como foi o caso do Zika Vírus em 2015 e a pandemia de influenza em 2009”, destacou a PGJ do MPAC.

O ex-secretário passou informações importantes sobre o tema, além de dar nortes, diretrizes e orientações provenientes da época em que estava à frente da Secretaria de Vigilância em Saúde do MS.

“O grande legado dessa pandemia começa com uma mudança de hábitos higiênicos. Além disso, não é mais possível não termos uma conexão com todas as unidades de saúde. Não é possível mais que os hospitais e as instituições privadas não façam notificação. E não é possível mais, não termos ambientes de ensino à distância, como parte da formação dos profissionais, para que as atualidades atinjam os municípios distantes”, observou o ex-secretário.

O promotor de Justiça Glaucio Oshiro considera que este foi um dos melhores debates promovidos virtualmente pelo MPAC acerca da Covid-19. A Live foi bastante prestigiada tendo muitos acessos no Canal do MPAC no Youtube.

“O doutor Wanderson trouxe informações que são fundamentais para conduzir os rumos das politicas públicas. Ele destacou a importância da Vigilância em Saúde, do Sistema Único de Saúde (SUS), a importância da ciência e deu orientações e diretrizes para gestores e para o MPAC. Uma das melhores Lives que fizemos até o momento”, concluiu o promotor de Justiça.

A live está disponível no canal do Ministério Público do Estado do Acre no YouTube

Ana Paula Pojo – Agência de Notícias do MPAC