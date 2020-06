Exames comprovam que pai estuprava as filhas e acusado admite ter tido um filho com uma delas

Os exames de conjunção carnal realizados nessa quinta-feira, 11, na Maternidade de Cruzeiro do Sul, comprovaram que as três filhas do homem preso na noite da última quarta-feira, na zona rural de Rodrigues Alves, foram estupradas pelo acusado. A filha mais nova, de 11 anos, apresenta lesões bem recentes na vagina.

O delegado José Obetânio conta que na hora da prisão, o homem estava sem roupa dentro de uma rede na frente das filhas. As vítimas confirmaram que o pai abusava sexualmente delas, “na hora que bem entendia”.

O acusado, identificado como Lui, confirmou ao delegado que um menino de dois anos e meio, filho de sua filha mais velha, é fruto de relações sexuais que mantinha com ela há anos. Também confirmou haver estuprado as filhas de 11 e 12 anos.

A mãe das meninas trabalha em Cruzeiro do Sul e por isso elas moravam com ele na zona rural de Rodrigues Alves. O acusado já está no Complexo Penitenciário Manoel Neri em Cruzeiro do Sul e as meninas estão com a mãe. O delegado José Obetânio solicitou acompanhamento do caso por parte do Conselho Tutelar, com psicólogos e médicos para as três irmãs.

Além do estupro às filhas, as irmãs contaram que apanhavam muito do pai e viviam em situação de extrema pobreza. O caso foi denunciado pela comunidade do Ramal do Havaí, onde o homem morava só com as filhas e a criança de dois anos e meio, fruto das relações sexuais que mantinha com a filha mais velha.

“Essas meninas viviam um verdadeiro inferno naquela casa com o pai. Graças à denúncia e a atuação da polícia, esse sofrimento foi minimizado. Vamos dar andamento ao caso”, conclui o delegado José Obetânio.