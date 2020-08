Família da Jovem Jonhliane Paiva Morta em Acidente de Transito Faz Protesto Pacífico Nesta Quarta-Feira

Familiares e amigos da jovem Jonhliane Paiva morta na última quinta-feira, em acidente de transito na Avenida Antônio da Rocha Viana, por um carro de luxo de marca BMW Dirigido por Ícaro da Silva Pinto, realizam um protesto pacífico nesta quarta-feira. A família não quer que a morta da jovem seja esquecida pelas autoridades.

O protesto pacífico por justiça por causa do atropelamento e morte da jovem Jonhliane Paiva de Souza, 30 anos de idade será nesta quarta-feira, em frente à assembleia legislativa do Acre. Jonhliane Paiva foi morta na manhã da última quinta-feira, quando se deslocava, para mais um dia de trabalho, em sua motocicleta pela Avenida Antônio da Rocha Viana e foi colhida em cheio, pelo veículo de luxo de marca BMW, pilotado por Ícaro da Silva Pinto, que dirigia em alta velocidade, como mostra esse vídeo gravado, momentos antes da batida fatal. Jonathan Paiva, irmão da vítima é quem está organizando o protesto pacífico.

Ícaro da Silva Pinto, que dirigia em alta velocidade

De acordo com informações de Jhonatan Paiva, a irmã dele estava no último semestre do curso de contabilidade, ela trabalhava como escriturária fiscal há 7 anos em uma rede de supermercado de Rio Branco. Era ela, que ajuda no sustento da família e estava construindo uma casa para a mãe dela. Pela forma brutal com Jhonliane morreu, a família pede a condenação de todos os envolvidos.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento