Família do estudante Alan Araújo de Lima tem novo advogado

Nesta segunda-feira, o advogado Giliard Souza, deixou a defesa do estudante Alan Araújo de lima, o advogado criminalista Romano Gouveia foi contratado para atuar no processo.

O estudante Alan Araújo de Lima, preso na última sexta-feira, tem um novo advogado, o criminalista Romano Gouveia é quem a partir de agora vai atuar na defesa de Alan. De acordo com informações no último sábado o novo defensor tem um encontrado com o estudante no presídio Francisco de Oliveira.

Romano Gouveia vai substituir o advogado Giliard Souza, que até então vinha atuando na defesa de Alan, Foi Giliard Souza, que acompanhou o depoimento do estudante na sede da 1ª regional e também ingressou com o pedido de habeas corpus.

Nas redes sociais, o criminalista fez uma postagem nesta segunda-feira: Com muita honra e a sensação do dever cumprido até aqui, comunico que, a pedido, deixou a defesa técnica de Alan Araújo de Lima.

Alan Araújo, teve a prisão preventiva decretada pelo juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri pela acusação de participar de um racha que resultou na morte da jovem Jonhliane Paiva de 30 anos. O caso ocorreu no dia 06 deste mês na avenida Antônio da Rocha. O estudante era o condutor do carro branco, o novo fusca.

Reportagem/ Ecimairo Carvalho