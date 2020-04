Fecomércio é contra prorrogação do fechamento do comércio, apesar das orientações da Organização Mundial de Saúde.

A Organização Muncial de Saúde (OMS) reforça que o isolamento social ainda é o melhor meio de evitar a proliferação do coronavírus. Seguindo todas as recomendações, o Governo do Estado prorrogou o fechamento do comércio até o dia 4 de maio.

Porém, o novo decreto não agradou muitas classes. O presidente da Federação do Comércio do Acre (Fecomércio), Leandro Domingos, deixou claro que é contra a prorrogação do decreto que obriga parte do comércio a continuar fechado.

“Prorrogar o fechamento do comércio, com maiores restrições, é um soco no fígado dos empresários acrianos (sic). Decisões que só enxergam o lado da saúde pública proporcionarão o quê? Quando saírem de cena os infectologistas, entrarão os psicologistas, psicoterapeutas, cardiologistas e neurologistas. Muitos empresários que têm suas empresas como fonte de sustento, que as construíram com muita luta e sacrifício não terão forças para suportar tamanha vicissitude. Somos pela defesa da vida, mas devemos entender que tanto os aspectos sanitários como os econômicos, da crise gerada pelo Coronavírus, gerarão reflexos na saúde e na vida das pessoas; portanto, devem ser vistos com a mesma preocupação. Governo, Ministério Público e sanitaristas têm que regular a dose das medidas; caso contrário, matarão o paciente de uma forma ou de outra”.

A Associação Comercial do Acre (Acisa) já informou que a crise causada pelo coronavírus deve gerar pelo menos 150 mil desempregados no Acre.