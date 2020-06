Fernanda Hassem anuncia antecipação de 13º e confirma cancelamento do Carnavale

Para evitar aglomerações e combater o Covid-19, a prefeita de Brasileia Fernanda Hassem (PT) anunciou nesta quarta-feira, 10, que estão canceladas festas comemorativas como o aniversário da cidade (dia 3 de Julho) e o Carnavale.

A petista afirmou que a decisão ocorreu em razão do aumento de casos do Covid-19 no município. Ela também anunciou a antecipação do 13º dos servidores municipais para o mês de Julho.

“Nós gestores somos imbuídos de responsabilidades sociais e como não vai ocorrer essas atividades esse ano, a prefeitura preparou um pacote de investimentos no valor de R$ 4 milhões. Serão investidos em ramais, e além disso iremos entregar para a população de Brasileia o auditório da Secretaria de Educação e o Centro de Idosos até o dia 3 Julho”, anunciou.

A prefeita afirmou que a diminuição de casos só irá ocorrer no município quando a população aderir ao isolamento social. “Precisamos de adesão da população em relação às medidas do combate ao Covid-19. Estamos com um aparato de fiscalização para o cumprimento menor, mas as entidades (Exército e Polícia Militar) nos tem ajudado de toda forma possível”, afirmou