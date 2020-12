Final de semana é marcado por ações sociais da Polícia Militar

Com espírito de solidariedade e de amor ao próximo, os profissionais da Polícia Militar do Acre (PMAC) têm realizado diversas ações de cunho social nas comunidades em todo o Estado. Neste final de semana, as famílias contempladas foram da Vila Caquetá, em Rio Branco, e de Cruzeiro do Sul, dos bairros Miritizal, Várzea e Praia Grande.

Durante as ações comunitárias, os militares foram “Papais Noéis” por um dia, e levaram um sorriso ao rosto dos pequenos, com a entrega de presentes e lembranças. Além disso, também foram entregues sacolões, para atender as necessidades alimentares das famílias durante as festas de final de ano, que se aproximam.

Outras ações previstas

Como já é tradicional, o Batalhão de Operações Especiais (BOPE) irá realizar, no dia 24 de dezembro, o seu “Natal Solidário”, com a entrega de brinquedos às crianças do bairro Jequitibá. Se você quiser contribuir com esta causa, é só doar uma “lembrancinha” ou algum alimento não perecível na unidade, que fica localizada na Chácara Ipê.

Assessoria de Comunicação da PMAC