Flutuante que serve de casa de passagem para os ribeirinhos continua desativado

Situação do flutuante que hospeda ribeirinhos no bairro da base foi motivo de críticas do vereador, Célio Gadelha, MDB o parlamentar disse que foi procurado por vários produtores que reclamaram das péssimas condições do espaço que está prestes a afundar.

No início do mês de agosto o jornalismo da tv5 mostrou o estado de deterioração desse flutuante ancorado no bairro da base, que serve de casa de passagem para os ribeirinhos.

Um dos tubos de sustentação furou e desnivelou o assoalho, tonando o espaço impróprio para abrigo com o local abandonado, os criminosos roubaram tudo que havia dentro foram furtados um freezer, fiação e lâmpadas do rebocador os bandidos levaram parte das peças que tem valor elevado no mercado negro, ontem um grupo de colono procurou o vereador, Célio Gadelha, para reclamar das acomodações.

Na época, o diretor de hidrovias do DERACRE, Sócrates Guimaraes, pediu um prazo de dez dias para resolver o problema do flutuante, afirmou que o órgão já havia comprado os insumos para efetuar o conserto a única pendencia era a escassez de soldador.

Depois da reportagem o DERACRE manteve um vigia no local, mas só durante o dia, o vereador afirma que recentemente houve uma reunião com o diretor de obras do departamento exatamente para tratar desse assunto.

Reportagem/Ronaldo Guerra