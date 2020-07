Fogo consome casa em cruzeiro do sul

Quando o corpo de bombeiros chegou na residência por volta das 6 da manhã deste domingo, as chamas já estavam altas e sem controle.

A casa localizada na rua Pernambuco no município de cruzeiro do sul e de uma senhora de 52 anos deidade que no momento do incêndio não estava na residência.



Os bombeiros agiram rápido, pois tinha outras residências vizinhas que estavam correndo risco. Após uma hora de combate, o incêndio foi controlado, a proprietária da casa perdeu quase todos os pertences que estavam dentro da casa.

Reportagem/ Simone Oliveira